Московское "Динамо" в овертайме уступило "ХК Сочи" в матче КХЛ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты столичного "Динамо" во вторник проиграли соперникам из "ХК Сочи" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением хозяев со счетом 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1). У "Динамо" голами отметились Богдан Якимов (2-я минута) и Дмитрий Рашевский (18). В составе победителей дублем отличился Никита Точицкий (4 и 6), а решивший исход матча бросок в овертайме провел Артем Николаев.

По итогам поединка "Динамо" занимает второе место среди клубов Западной конференции КХЛ, заработав 55 очков за 40 игр, и отставая от лидирующего СКА на одно очко. "ХК Сочи" располагается на десятой строчке, имея в активе 38 очков за 40 встреч.

В параллельном мачте игрового дня омский "Авангард" на своем льду обыграл нижегородское "Торпедо" в овертайме - 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

Ранее во вторник казанский "Ак Барс" дома одержал победу над челябинским "Трактором" - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).