Матчи 22-го тура РПЛ перенесены с марта на май из-за игр сборной в стыках на ЧМ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Клубы Российской премьер-лиги выступили за перенос 22-го тура чемпионата страны по футболу на 3-5 мая, сообщает пресс-служба РПЛ.

"На собрании 22 декабря большинство клубов проголосовали за проведение 22-го тура 3-5 мая", - говорится в сообщении.

Изначально матчи были запланированы на 18-20 марта.

Перенос связан с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

В конце марта сборная России будет участвовать в стыковом турнире за выход на чемпионат мира-2022: 24 марта в полуфинальном матче команда Валерия Карпина примет в "Лужниках" сборную Польши. В случае выхода в финал 29 марта там же встретится с победителем пары Швеция – Чехия. При поражении от поляков будет запланирован товарищеский матч сборной России с проигравшей в той паре командой.