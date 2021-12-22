Предложивший штрафы футболистам за плохую игру депутат назвал чванством их поведение

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Султан Хамзаев, обратившийся к министерству спорта и руководству РФС с предложением штрафовать футболистов за плохую игру, объяснил свое решение их хамским поведением.

"Я распотрошил гнездо осиное в целом. Давайте уберем из этой формулы деньги и оставим только футбол. Вам дали стадионы, легионеров и деньги, где результат? Получается, что у нас есть элитарная группа спортсменов, которым дают сверхдоходы. Кто дает деньги им? Государство!" - приводит слова Хамзаева "Матч ТВ"

"Я депутатом работаю два месяца, может быть, когда-то я дойду до снижения доходов игроков. Сейчас в футбол вкладываются огромные деньги, нет результата и мы слышим хамское отношение, которое называется чванством, называя вещи своими именами. Давайте проработаем механизм, у нас клубы полугосударственные. Мы на футболе вместо зрелища получаем хамство и потерю патриотизма", - заявил он.

Ранее Хамзаев предложил штрафовать футболистов сборной России за "плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов".