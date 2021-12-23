ХК "Спартак" отметил 75-летие победой над "Салаватом" в ретро-матче

Обзор юбилейного матча, прошедшего в рамках Континентальной хоккейной лиги

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" провел в регулярном чемпионате КХЛ очередной ретро-матч – против уфимского "Салавата Юлаева". На этот раз он был приурочен 75-летию как самого "Спартака", так и отечественного хоккея в целом, а также – 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

И тут НХЛ объявила

В эту череду торжественных воспоминаний, однако, вклинился еще один повод вернуться в прошлое: официальный отказ НХЛ не пускать игроков на Олимпиаду, которая в феврале пройдет в Пекине. Стало ясно: бороться за олимпийское золото придется по старинке – строго с игроками, выступающими на родине, а не за океаном. Как в советские времена.

Любителей хоккея это известие, понятное дело, не порадовало: ковид лишил шанса увидеть на ОИ звезд мирового класса. Зато он дал шанс засветиться в Пекине (и при самом лучшем стечении обстоятельств выиграть золотую медаль) тем, кто играет здесь, в родной Континентальной хоккейной лиге.

Многие из них уже прошли предварительную проверку, сыграв на недавнем Кубке Первого канала. Это привело к тому, что часть игроков в матче "Спартак" - "Салават" участия не приняла: не успели отдохнуть после российского этапа Еврохоккейтура. В частности, российский защитник "Спартака" Александр Никишин и его партнеры по команде шведский форвард Эмиль Петтерссон и канадско-финский форвард Джейк Виртанен.

Их отсутствие не помешало "Спартаку" одержать победу, по ходу игры и ведя, и уступая в счете.

В конце первого периода, на 17-й минуте Йори Лехтеря замкнул скоростную трехходовку и вывел "Спартак" вперед. Соперник отыгрался, реализовав большинство на 40-й минуте (автор гола – Теэму Хартикайнен.

В третьем периоде, на 48-й минуте, счет стал 2:1 в пользу клуба из столицы Башкортостана: отличился Родион Амиров. Но уже через полторы минуты Якуб Ержабек сравнивает счет.

В овертайме голов не было, судьбу игры решила серия буллитов, в которой успех сопутствовал "Спартаку". Итоговый счет – 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу московской команды.

🔥 Красивая, волевая победа над достойным соперником – отличный подарок "Спартаку" и его болельщикам на 75-летие клуба! 3:2 по буллитам – с голами Лехтеря, Ержабека и фирменными штрафными бросками от Цыплакова!

🔴⚪ С Днём рождения и с победой, "Спартак"!!! pic.twitter.com/PVh6IEuu0Q — Spartak Moscow (@spartak_hc) December 22, 2021

Сейчас "Спартак" находится на седьмом месте Западной конференции, набрав в 42 матчах 47 очков. "Салават Юлаев" - не третьей строчке в Восточной конференции – 54 очка в 41 матче.

Ретро-атмосфера

22 декабря 1946 года в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске прошли стартовые матчи в рамках первого чемпионата Советского Союза.

Под это дело красно-белые временно переехали (кстати, на ретро-автобусе, фото – ниже) с уютной современной арены "Мегаспорт" на повидавший виды малый дворец спорта "Лужники". Тот самый, где десятилетиями назад проходили культовые хоккейные баталии с участием московских (и не только) команд, не говоря уже о сборной СССР.

🚗 Делегация московского "Спартака" прибывает на ретро-матч. pic.twitter.com/WjAKRz4ZXG — Spartak Moscow (@spartak_hc) December 22, 2021

Кроме того, "Спартак" против уфимской команды выступил в форме образца 1960-х годов, когда он трижды – в 1962 1967 и 1969 гг. - становился чемпионом СССР. Последнее, четвертое чемпионство датировано 1976 годом. То есть, 45 лет назад – вполне себе годная дата для "какого-нибудь" триумфа, хотя бы к окончанию сезона.

К слову, в уходящем году страна отпраздновала еще одну круглую дату – первый полет в космос Юрия Гагарина. Который состоялся, что символично, за год до первого чемпионства хоккейного "Спартака". И эта дата также была отображена в атмосфере игры, в частности музыкального сопровождения, которое коснулось также мелодий (не саундтреков же) знаменитых советских комедий.

🚀 Один из самых важных этапов – предполётная медицинская комиссия! В честь ретро-матча, тренер "Спартака" Владимир Тюриков примерил образ врача, который проводит осмотр космонавтов – в которых перевоплотились Андрей Потайчук, Александр Хохлачёв и Алексей Красиков! pic.twitter.com/fD1iB2kMSw — Spartak Moscow (@spartak_hc) December 21, 2021

...Для "Спартака" это был последний домашний матч в году, оставшиеся три он проведет на выезде.

Что сказали главные тренеры

Борис Миронов ("Спартак"): "Эмоции всегда отличные, когда команда выигрывает, тем более в такой непростой ситуации оказались сегодня, много слегка приболевших. Ребята молодцы, играли все 60 минут, терпели. Молодцы. Хотелось бы поблагодарить и болельщиков, и ветеранов, которые сегодня были на матче. Хотелось показать хороший хоккей, нам это удалось.

Понятно сегодня были дополнительные эмоции, ребята понимали, что нельзя ударить в грязь лицом, надо играть достойно – что мы и сделали. Но будем готовиться и к дальнейшим играм".

Томи Лямся ("Салават Юлаев"): "Конечно же, я расстроен тем фактом, что мы не смогли выиграть и набрать два очка. Мы не смогли забросить сегодня больше двух шайб. Мы, владея преимуществом, не слишком здорово пробивались через защитные ряды защитников".

Владимир Нардин