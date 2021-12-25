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Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рекордсменка мира Камила Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге.

В субботу Валиева за произвольную программу получила 193,10 балла. Накануне она показала лучший результат в короткой программе, набрав 90,38 балла. Таким образом, 15-летняя фигуристка в сумме набрала 283,48 балла.

"Серебро" завоевала Александра Трусова (248,65).

Тройку призеров замкнула действующая двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (239,56).

Валиева - чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница этапов Гран-при - Skate Canada-2021 и Rostelecom Cup-2021. В Петербурге она впервые стала победительницей национального чемпионата, в декабре 2020 года на ЧР в Челябинске она завоевала "серебро", уступив Щербаковой.

Соревнования в Петербурге завершатся 26 декабря показательными выступлениями.

фигурное катание Камила Валиева

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