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В федерации сообщили, что фигуристку Муравьеву включили в сборную на ЧЕ по ошибке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Фигуристка Софья Муравьева, в силу 15-летнего возраста не имеющая права выступать на чемпионате Европы, в сборную России включена по ошибке, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

"К сожалению, это ошибка. Нам понравилось, как она выступала на чемпионате России, но, к сожалению, по возрасту она действительно не может участвовать в чемпионатах ISU. По их правилам, это должны быть спортсмены, которые родились до 1 июля 2006 года. Место Софьи никто не займет. В запасных останутся только Туктамышева и Хромых", - приводит слова Когана "Спорт-Экспресс".

Ранее федерация обнародовала состав сборной России, которая выступит на чемпионате Европы в Таллине в январе. Муравьева фигурировала в нем в качестве запасной.

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