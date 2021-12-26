Назван состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав сборной России на чемпионат Европы-2022, сообщает пресс-служба организации.
Состав изначально был рекомендован тренерским советом федерации, заседание исполкома состоялось в воскресенье – на следующий день после завершения в Петербурге чемпионата России.
В состав национальной команды страны вошли:
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Запасные: Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко. Запасные: Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Александр Самарин.
Спортивные пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Никита Рахманин.
Танцевальные пары: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Запасные: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.
Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 10 по 16 января.