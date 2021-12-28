Чернышенко призвал запретить на ОИ символику стран, бойкотирующих Игры

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Дипломатический бойкот зимней Олимпиады 2022 года в Пекине негативно отразится на сборной США, которая не получит поддержки своих политиков, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Никогда в истории Олимпийских игр бойкоты не приносили ничего хорошего, это заведомо проигрышная ситуация для всех. Обидно, что госдеп США опять разыгрывает эту карту, все привыкли уже к тому, что как только приближаются Олимпийские игры, они сдувают пыль со своих старых шаблонов. Они вредят своим спортсменам, которые не дополучат поддержку", - сказал Чернышенко во вторник на брифинге.

"Тех, кто бойкотирует, надо лишать возможности использовать свои гимн, флаг и герб", - предложил вице-премьер.

"Что касается санкций (за допинг в спорте), то это бесконечный подход, будут высасывать из пальца факты. Мы к этому готовы, а в РФ самый высокий уровень нетерпимости к допингу, предусмотрены наказания за нарушение антидопинговых правил", - заявил Чернышенко.

Ряд стран, в том числе, США, Канада, Великобритания и Австралия объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине в связи с тем, что КНР проводит политику геноцида в отношении уйгурского населения Синьцзяна. Дипломатический бойкот означает, что официальные представители объявивших его стран не поедут в Пекин и не будут участвовать в мероприятиях в рамках игр. Участие в Олимпиаде спортсменов этих стран не ограничивается.

Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.