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Норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт на "Тур де Ски"

Россияне до финала не отобрались

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо финишировал первым в спринтерской гонке, прошедшей в рамках первого этапа многодневки "Тур де Ски" в швейцарском Ленцерхайде.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 39,04 секунды.

Второе и третье места заняли французы – Ришар Жуве (+0,99) и Лука Шанава (+1,26) соответственно.

Женский спринт выиграла норвежка Джессика Диггинс (3 минуты 0,12 секунды), второй стала норвежка Матильда Мирвольд (+0,13), третьей – представительница Словении Анамария Лампич (+0,30).

Российские лыжники в финальные заезды не отобрались.

лыжные гонки лыжный спорт

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