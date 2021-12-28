Норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт на "Тур де Ски"
Россияне до финала не отобрались
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо финишировал первым в спринтерской гонке, прошедшей в рамках первого этапа многодневки "Тур де Ски" в швейцарском Ленцерхайде.
Он преодолел дистанцию за 2 минуты 39,04 секунды.
Второе и третье места заняли французы – Ришар Жуве (+0,99) и Лука Шанава (+1,26) соответственно.
Женский спринт выиграла норвежка Джессика Диггинс (3 минуты 0,12 секунды), второй стала норвежка Матильда Мирвольд (+0,13), третьей – представительница Словении Анамария Лампич (+0,30).
Российские лыжники в финальные заезды не отобрались.