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Непомнящий проиграл 17-летнему Абдусатторову борьбу за звание чемпиона мира по рапиду

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова на тай-брейке в рамках чемпионата мира по быстрым шахматам.

По итогам 13 туров у четырех шахматистов – Абдусатторова, Непомнящего, норвежца Магнуса Карлсена и американца Фабиано Каруаны – оказалось по 9,5 балла. По дополнительным показателям преимущество было у узбекского и российского гроссмейстеров, они на тай-брейке и разыграли титул. Первая партия завершилась вничью, во второй сильнее оказался Абдусатторов.

Абдусатторову 17 лет, отныне он – самый молодой победитель чемпионата мира по рапиду в истории турнира.

Ранее во вторник чемпионкой мира стала россиянка Александра Костенюк, для которой это первый триумф в данной дисциплине.

Чемпионат мира по рапиду проходил в Варшаве.

Что касается 31-летнего Непомнящего, ранее в конце ноября – первой декаде ноября он боролся за звание чемпиона мира по шахматам, но уступил действующему обладателю титула Карлсену.

шахматы

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