Непомнящий проиграл 17-летнему Абдусатторову борьбу за звание чемпиона мира по рапиду

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова на тай-брейке в рамках чемпионата мира по быстрым шахматам.

По итогам 13 туров у четырех шахматистов – Абдусатторова, Непомнящего, норвежца Магнуса Карлсена и американца Фабиано Каруаны – оказалось по 9,5 балла. По дополнительным показателям преимущество было у узбекского и российского гроссмейстеров, они на тай-брейке и разыграли титул. Первая партия завершилась вничью, во второй сильнее оказался Абдусатторов.

Абдусатторову 17 лет, отныне он – самый молодой победитель чемпионата мира по рапиду в истории турнира.

The final moments of this game had everyone glued to the screens. Missed mate in two, missed chance for perpetual, and finally, 17-year-old Nodirbek Abdusattorov prevailed! #rapidblitz pic.twitter.com/3FxVdI1kIx — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 28, 2021

Ранее во вторник чемпионкой мира стала россиянка Александра Костенюк, для которой это первый триумф в данной дисциплине.

Чемпионат мира по рапиду проходил в Варшаве.

Что касается 31-летнего Непомнящего, ранее в конце ноября – первой декаде ноября он боролся за звание чемпиона мира по шахматам, но уступил действующему обладателю титула Карлсену.