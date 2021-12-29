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СМИ сообщили о скором назначении Николича главным тренером ЦСКА

СМИ сообщили о скором назначении Николича главным тренером ЦСКА
Тренер Марко Николич
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" серб Марко Николич близок к назначению на аналогичную должность в столичном ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что условия контракта между клубом и 42-летним тренером согласованы. Соглашение может быть подписано в ближайшее время.

С мая 2020 года по октябрь 2021 года Николич работал в "Локомотиве" и привел его к выигрышу Кубка России в прошлом сезоне.

Что касается ЦСКА, то его возглавляет Алексей Березуцкий, при нем команда располагается на четвертом месте чемпионата России нынешнего сезона.

футбол ФК ЦСКА ФК Локомотив Марко Николич Алексей Березуцкий

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