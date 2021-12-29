Гол Джикии в падении через себя признан лучшим в сборной России в 2021 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Болельщики сборной России по футболу выбрали гол защитника Георгия Джикии в ворота Словении лучшим в составе национальной команды в 2021 году, сообщает ее пресс-служба.

На 32-й минуте матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Мариборе Джикия отправил мяч в ворота словенцев ударом в падении через себя. В результате счет стал 2:0 в пользу сборной России. Голевой эпизод случился при подаче россиянами с углового.

Позднее словенцы отыграли один гол, но не более того. Как итог – победа сборной России со счетом 2:1.