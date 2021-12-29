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Экс-глава ИИХФ сообщил о вероятности отмены молодежного ЧМ в ближайшие часы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что в настоящий момент в организации обсуждают дальнейшую судьбу молодежного ЧМ в Канаде в свете отмены матчей из-за коронавируса, в том числе с участием россиян.

"(...) я знаю, что Люк Тардиф (нынешний глава ИИХФ – ИФ) попросил собрать совещание Совета ИИХФ, на котором будут обсуждать статус-кво турнира. Через час или два вы узнаете больше", - приводит слова Фазеля "Чемпионат".

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о том, что сборной России присуждается техническое поражение со счетом 0:1 в матче со словаками из-за выявленного в ее составе случая заражения коронавирусом (игра должна была пройти в ночь на среду по московскому времени). ИИХФ пока официально не подтверждает эти сведения.

До этого ИИХФ сообщала об отменах матчей Швейцария – США и Финляндия – Чехия из-за положительных результатов тестов у американцев и чехов соответственно.

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