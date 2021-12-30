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Молодёжный чемпионат мира по хоккею планируют провести заново

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что молодежный чемпионат мира проведут повторно и опять в Канаде.

"Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом", - приводит слова президента федерации "Чемпионат".

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Работа над организацией нового турнира начнётся уже в январе, сказал он.

Тардиф отметил, что чемпионат пройдет в текущем сезоне, и поэтому на нём выступит та же возрастная группа, хотя составы могут поменяться. То есть игроки, которым на старте уже исполнится 20 лет, все равно смогут принять участие в турнире.

Президент ИИХФ надеется, что чемпионат пройдёт в нормальном формате, а не в антиковидном "пузыре".

Накануне, 29 декабря, ИИХФ приняла решение об отмене МЧМ из-за роста случаев заражения COVID-19 у игроков сборных.

Ранее из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в составах команд России, Чехии и США были отменены матчи с их участием, этим командам присудили технические поражения.

Сборная России успела провести на турнире два матча в рамках группы В. В первой встрече она потерпела поражение от Швеции (3:6), во второй победила Швейцарию (4:2). Третья игра россиян должна была пройти в ночь на среду по московскому времени, однако из-за положительного теста у нападающего Матвея Мичкова матч против Словакии был отменен.

Год назад молодежный ЧМ также прошел в Канаде, его победителем стала сборная США, победив в финале хозяев со счетом 2:0. Россия заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу Финляндии - 1:4.

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