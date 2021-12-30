Буре назвал отмену молодежного ЧМ непопулярным, но логичным решением

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить оставшуюся часть чемпионата мира из-за выявленных случаев коронавируса непопулярное, но логичное, считает консул совета ИИХФ, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

"Безусловно, очень жалко, что отменили молодежный чемпионат мира. Команды боролись за золото, наша сборная прошла очень серьезную подготовку, готова была сражаться за самые высокие места. Как спортсмен, хорошо понимаю, что чувствуют сейчас ребята", - сказал Буре, высказывания которого предоставили "Интерфаксу" в Федерации хоккея России.

"Как консул совета ИИХФ скажу, что международная федерация провела серьезную работу и долго совещалась, прежде чем принять такое решение – совет собирался несколько раз. Решение, которое в итоге было принято – непопулярное, но логичное. Продолжать турнир уже не было смысла, нескольким командам, в том числе и нашей сборной были засчитаны технические поражения, а, значит, спортивный принцип был нарушен, и мы бы в любом случае уже не смогли бы определить объективного победителя", - отметил экс-форвард сборной России.

Ранее сообщалось, ИИХФ планирует провести чемпионат мира летом.

"Месяц, в котором он состоится, пока не определен, но делается все, чтобы команды смогли сыграть в оптимальных составах и нормальных условиях", - отметил Буре.

В ночь на 30 декабря ИИХФ объявила о решении отменить МЧМ из-за роста случаев заражения COVID-19 у игроков сборных.

Ранее из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в составах команд России, Чехии и США были отменены матчи с их участием, этим командам присудили технические поражения.

Сборная России успела провести на турнире два матча в рамках группы В. В первой встрече она потерпела поражение от Швеции (3:6), во второй победила Швейцарию (4:2). Третья игра россиян должна была пройти в ночь на среду по московскому времени, однако из-за положительного теста у нападающего Матвея Мичкова матч против Словакии был отменен.

Что касается Буре, он является лучшим снайпером в истории молодежных чемпионатов мира (21 гол).