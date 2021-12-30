Путин подписал закон, позволяющий оформлять Fan ID через Госуслуги

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет оформлять паспорт болельщика (Fan ID) на портале Госуслуг и регламентирует порядок использования таких документов.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нормативный акт, как сообщалось, был разработан Минцифры России (1195605-7). Он впервые вводит в отраслевой закон "О физической культуре и спорте в РФ" понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника состязания, а также его организаторов. Информация о таких документах будет храниться в информационной системе идентификации болельщиков, оператором которой будет выступать Минцифры.

Отказать в оформлении Fan ID смогут в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, а также если болельщик, участник или организатор ранее нарушал общественный порядок или у властей есть основания полагать, что будущий владелец паспорта болельщика намерен совершить противоправные действия. Наконец, такой документ не оформят, если ранее судом болельщику было запрещено посещать места проведения массовых и спортивных мероприятий.

Спортивные мероприятия, на которых может использоваться Fan ID, будут определяться правительством РФ. Купить билет на эти соревнования можно будет "при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации".

Закон вступает в силу 1 июня 2022 года.

Ранее в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указывалось, что на оснащение стадионов оборудованием для системы контроля доступа с Fan ID, на которых планируется проведение матчей Российской Премьер-Лиги, потребуется 773,6 млн рублей из федерального бюджета.