Госдума приняла закон о паспортах болельщика

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Дума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон, который позволяет оформлять паспорт болельщика (Fan ID) на портале Госуслуг и регламентирует использование таких документов для доступа на спортивные соревнования.

Закон был разработан Минцифры России (1195605-7). Он впервые вводит в отраслевой закон "О физической культуре и спорте в РФ" понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника спортивных соревнований, а также их организаторов. Информация о таких документах будет храниться в информационной системе идентификации болельщиков, оператором которой будет выступать Минцифры.

Купить билет на эти соревнования можно будет "при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации". Паспорта болельщиков понадобятся на входе на стадион и на трибуну.

Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Если говорить о чемпионате России по футболу, закон коснется сезона-2022/23 и последующих за ним.

Между тем, соревнования, на которых может использоваться Fan ID, будут определяться правительством РФ.

Паспорт болельщика ранее применялся в России на футбольных Кубке Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.

Отказать в оформлении Fan ID смогут в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, а также если болельщик, участник или организатор ранее нарушал общественный порядок или у властей есть основания полагать, что будущий владелец паспорта болельщика намерен совершить противоправные действия. Наконец, такой документ не оформят, если ранее судом болельщику было запрещено посещать места проведения массовых и спортивных мероприятий.

Ранее в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указывалось, что на оснащение стадионов оборудованием для системы контроля доступа с Fan ID, на которых планируется проведение матчей Российской премьер-лиги, потребуется 773,6 млн рублей из федерального бюджета.

Тема целесообразности введения паспорта болельщика в российском футболе всплывала в свете массовых задержаний фанатов ЦСКА после матча с "Зенитом" в конце ноября. Объединение фанатов московского футбольного клуба ЦСКА убеждено, что произошедшее показало "несостоятельность навязываемой сверху системы Fan-ID".