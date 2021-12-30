Федерация водно-моторного спорта Москвы подвела итоги года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Впервые за 12 лет Москва приняла титульные соревнования по водно-моторному спорту - финал чемпионата России в классах аквабайка и новых дисциплинах: мотосерфе и гидрофлайте, а также Первенство России по аквабайку, констатирует Федерация водно-моторного спорта Москвы.

Отмечается, что прошли Кубки, чемпионаты и первенства Москвы в различных дисциплинах, в них приняли участие 200 спортсменов.

Президент организации Михаил Ершов подчеркнул, что "эта работа стала возможна благодаря поддержке, которую нам оказывает Москомспорт".

"В следующем сезоне особое внимание мы уделим детскому спорту. К сожалению, на сегодняшний день в столице нет государственной спортивной школы для занятий водно-моторным спортом. Ее открытие даст существенный толчок в развитии всех дисциплин. Сейчас мы под началом руководителя Департамента спорта Москвы Алексея Александровича Кондаранцева ведем такую работу", - заявил Ершов.

Состоялись столичные соревнования по гидрофлайту и мотосерфу, а также впервые прошли соревнования в женском зачете в аквабайк–дисциплинах: фристайле, кольцевых гонках и слаломе.

"Установочные соревнования стали оперативным откликом Федерации на инициативу Министерства спорта РФ о повышении роли женщин в области физической культуры и спорта. На старт в рамках Открытого чемпионата Москвы, вышли 9 спортсменок из разных городов России", - говорится в сообщении.

Кроме того, впервые был проведен фестиваль водно-моторных и уличных видов спорта JetRush, Федерация водно-моторного спорта Москвы выступила соорганизатором мероприятия.

"Мультиформатный ивент был посвящен экстремальной культуре и спорту, включал соревнования для участников разного уровня подготовки, мастер-классы от известных спортсменов, тематические инсталляции, водное шоу и др. Гостем фестиваля стала звезда мирового водно-моторного спорта – трехкратный чемпион мира по аквабайк-фристайлу Рашид аль Мула из Объединенных Арабских Эмиратов", - заявили в федерации.

Отмечается, что московские спортсмены успешно выступают, представляя сборную страны, и на международных соревнованиях. В этом году юный атлет Степан Малов выиграл серебро в финале чемпионата Франции по аквабайку, золото среди детей и серебро в общем зачете финала Кубка Yamaha Испании по аквабайку в дисциплине "скидивижн". Двенадцатилетний Федор Епишин выигрывает последние два года все ключевые общероссийские старты в аквабайк-фристайле.

"Среди московских девушек спортсменок стоит отметить Софью Скоморохову - неоднократного призера сезона 2021 года в дисциплине скидвижн GP3", - говорится в сообщении.

По словам первого вице-президента Федерации водно-моторного спорта Москвы Андрея Краснова, "на начало сезона в составе Сборной Москвы было 32 спортсмена, на 2022 год – уже 49 человек".

"Сборная команда Москвы продемонстрировала на чемпионате страны крайне высокий уровень подготовки. Звание чемпионов России завоевали московские спортсмены: Никита Куклин в классе скидивижн GP3, Александр Курдюков в классе скидивижн GP1, Алексей Мишустин в классе гидрофлайт, Сергей Чемезов в классе аквабайк-фристайл, Андрей Яковлев в классе Runabout GP1", - сказал Краснов.

В 2022 году Федерация водно-моторного спорта Москвы готовит насыщенный мероприятиями сезон. В столице планируется провести 8 соревнований. Обсуждается вопрос проведения Чемпионата Европы. Также столица вновь примет финал чемпионата России в новых дисциплинах.



