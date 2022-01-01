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Футболист киевского "Динамо" Миколенко перешел в "Эвертон"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Защитник киевского футбольного клуба "Динамо" Виталий Миколенко продолжит карьеру в английском "Эвертоне".

В сообщении пресс-службы украинского клуба говорится, что "Эвертон" и "Динамо" достигли договоренности о трансфере. "Динамо" пожелало Миколенко успехов в карьере в Английской премьер-лиге.

До перехода в "Эвертон" киевский клуб оставался единственным в карьере 22-летнего футболиста, являющегося также игроком сборной Украины.

футбол Украина Англия ФК Динамо Киев Эвертон

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