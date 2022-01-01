Футболист киевского "Динамо" Миколенко перешел в "Эвертон"
Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Защитник киевского футбольного клуба "Динамо" Виталий Миколенко продолжит карьеру в английском "Эвертоне".
В сообщении пресс-службы украинского клуба говорится, что "Эвертон" и "Динамо" достигли договоренности о трансфере. "Динамо" пожелало Миколенко успехов в карьере в Английской премьер-лиге.
До перехода в "Эвертон" киевский клуб оставался единственным в карьере 22-летнего футболиста, являющегося также игроком сборной Украины.
Віталій Миколенко перейшов до @Everton— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 1, 2022
ФК "Динамо" (Київ) досяг домовленості з ФК "Евертон" (Англія) про трансфер захисника "біло-синіх" Віталія Миколенка.
Дякуємо за все і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі в англійській прем'єр-лізі.💙 pic.twitter.com/h6hRgQArqx