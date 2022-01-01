В молодежной сборной Чехии по хоккею заявили, что с авиарейса их сняли из-за россиян

Москва. 1 января. INTERFAX.RU -Игроки молодежной сборной Чехии по хоккею не нарушали правил поведения перед вылетом из Канады в Германию вместе с российскими хоккеистами на одном борту, утверждает генеральный менеджер чешской сборной Отакар Черны.

"Мы прибыли в аэропорт Калгари примерно за три часа до вылета. Наши игроки пошли за покупками местных сувениров, некоторые из них стали звонить своим семьям домой. При этом мы застали российских хоккеистов за барной стойкой. Я же заранее предупредил наших ребят, чтобы на протяжении всего времени они носили маски и соблюдали дистанцию, - приводит слова Черны Hokej.cz.

В субботу журналист SVT Мари Леманн написала в твиттере, что игроков молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с авиарейса за нарушение правил поведения. Поводом для этого решения, по ее словам, стало употребление игроками обеих сборных алкоголя, курение и отказ от ношения масок.

По словам Черны, чешских хоккеистов отстранили от рейса из-за того, что их экипировка была похожа на ту, что была у игроков сборной России. Обе команды были в толстовках с символикой одной и той же известной компании, которая предоставила форму со своей эмблемой всем участникам турнира.

"И это была основная проблема. У чехов такие же толстовки, как и у россиян, только с надписью "Чехия" вместо "Россия", - сказал Черны.

Генменеджер сборной Чехии также указал на то, что "некоторые члены российской явно не соблюдали правила гигиены, и, вероятно, в этом сыграла роль алкоголь".

"Один из членов сборной России даже курил в туннеле перед посадкой в ​​самолет", - посетовал представитель сборной Чехии.

По его словам, представители авиакомпании Air Canada извинились перед чешской делегацией, предоставив рейс на воскресенье и отель перед вылетом. Чешскую сборную заверили, что российских хоккеистов с ними на борту не будет.

При этом Черны сказал, что на борту присутствовали также хоккеисты сборной Финляндии, но расцветка их экипировки отличалась от чешской и российской, а потому финны смогли благополучно вылететь из Канады.

Ранее главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил о том, что сцену со снятием игроков российской и чешской команд с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.

"Комментировать особо нечего. Команда вылетает домой в Россию через час. Все живы-здоровы. Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса", - приводит слова Зубова "Матч ТВ".

Тренер опроверг информацию о том, что шел по посадочному рукаву в самолет с сигаретой в руке.

"Да перестаньте, какие сигареты? Я бросил курить три года назад", - сказал Зубов.

Команды вылетали из Канады после решения Международной федерации хоккея отменить оставшуюся часть молодежного ЧМ из-за коронавируса.