Игра Свечникова помогла "Каролине" победить "Коламбус" в матче НХЛ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - "Каролина Харрикейнз" обыграла "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 7:4 (0:3, 2:1, 5:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в субботу вечером (по московскому времени).

Уступая к середине матча 0:4, игроки "Каролины" смогли перехватить инициативу и одержали победу с перевесом в три шайбы.

Российский нападающий "Каролины" Свечников отметился голом (на 57 минуте) и сделал голевую передачу, став ассистентом второй шайбы "ураганов".

Также у победителей отличились Стивен Лоренц (30, 52), Брэди Шей (35, 47), Нино Нидеррайтер (51), Итан Бир (51).

В составе "Коламбуса" голы оформили Зак Веренски (7), Адам Боквист (13), Густав Нюквист (19) и Александр Тексье (29).

Российскому голкиперу клуба Даниилу Тарасову, который стоял в воротах "Коламбуса" первые два периода встречи, не удалось помочь своей команде. Перед финальной частью встречи, он был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Сейчас "Каролина" находится на 3 месте в общей таблице "регулярки", набрав 45 очков по результатам 30 сыгранных игр (22 победы и 8 поражений).

"Коламбус" занимает 23 строчку сезонного рейтинга, добыв 31 очко в 29 играх (12 побед при 20 поражениях).