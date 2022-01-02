Матч "Йокерит" - "Автомобилист" отменен из-за карантина российских хоккеистов

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига сообщила об отмене матча регулярного чемпионата между финским "Йокеритом" и "Автомобилистом", так как несколько игроков команды из Екатеринбурга помещены в карантин, сообщает в воскресенье пресс-служба КХЛ.

"В связи с переводом части игроков хоккейного клуба "Автомобилист" на карантин и отсутствием возможности обеспечения их замены, матч "Йокерит" - "Автомобилист", запланированный на 3 января 2022 года, не состоится", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оба клуба выразили согласие провести указанный матч в другую дату. Решение о возможности провести матч в другую дату будет принято дополнительно.