Поиск

Умер трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев скончался на 77 году жизни от обширного инфаркта. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики в понедельник.

"Виктор Данилович умер в Сиднее, где проживал с семьей после распада СССР. Легендарный спортсмен будет захоронен 5 января в Сиднее", - говорится в сообщении.

Советский атлет трижды улучшал мировые рекорды и является единственным в истории обладателем тройного олимпийского золота в своей дисциплине (в Мехико, Мюнхене и Монреале).

Кроме того, Санеев взял серебро московской олимпиады в 1980 году и восемь раз побеждал на континентальных первенствах.

ВФЛА Виктор Санеев

Новости

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл первый этап "Дакара"

Футболист Лионель Месси заразился коронавирусом

Футболист Лионель Месси заразился коронавирусом

У четырех игроков "Баварии" обнаружен коронавирус

Что произошло за сутки: суббота, 1 января

В молодежной сборной Чехии по хоккею заявили, что с авиарейса их сняли из-за россиян

Российская лыжница Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"

Российская лыжница Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"

Российских и чешских хоккеистов сняли с авиарейса за пьянство, курение и отказ от масок

Умершие знаменитости

Умер трехкратный призер ОИ по волейболу Вадим Хамутцких

Овечкин довел до 754 число своих голов в НХЛ

Овечкин довел до 754 число своих голов в НХЛ

Светлана Ромашина назвала победы на ОИ в Токио самыми тяжелыми в карьере

Светлана Ромашина назвала победы на ОИ в Токио самыми тяжелыми в карьере
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код