Умер трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев скончался на 77 году жизни от обширного инфаркта. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики в понедельник.

"Виктор Данилович умер в Сиднее, где проживал с семьей после распада СССР. Легендарный спортсмен будет захоронен 5 января в Сиднее", - говорится в сообщении.

Советский атлет трижды улучшал мировые рекорды и является единственным в истории обладателем тройного олимпийского золота в своей дисциплине (в Мехико, Мюнхене и Монреале).

Кроме того, Санеев взял серебро московской олимпиады в 1980 году и восемь раз побеждал на континентальных первенствах.