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Непряева первой из российских лыжниц выиграла общий зачет "Тур де Ски"

Непряева первой из российских лыжниц выиграла общий зачет "Тур де Ски"
Фото: Maxim Thore/Zuma/TASS

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей многодневной гонки "Тур де Ски".

На заключительной, шестой гонке – на 10 км свободным стилем в масс-старте – она заняла четвертое место, однако этого хватило для общего триумфа по итогам многодневки. Ее время – 1:59:38,5.

Второй в общем зачете стала представительница Швеции Эбба Андерссон, уступившая россияне 46,7 секунды. В тройку лучших также попала Хейди Венг из Норвегии, ставшая победительницей заключительной гонки. Венг в общем зачете проиграла Непряевой 1 минуту 7,7 секунды.

Непряева выиграла общий зачет "Тур де Ски" первой из россиянок в истории многодневки.

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