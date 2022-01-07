Резцова стала седьмой в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Ройселанн допустила один промах и завершила дистанцию в 7,5 километров за 23 минуты 30,1 секунд.

Второе и третье место разделили белоруска Анна Сола (2 промаха) и француженка Жюлия Симон (1), отставшие от Ройселанн на 7,1 секунд.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, занявшая седьмое место (2; +26,6). Валерия Васнецова - 24-я (2;+1:17), Ирина Казакевич (2; +1:22) - 30-я, Светлана Миронова - 33-я (3; +1:25), Ульяна Нигматуллина - 82-я (3; +3:20), Анастасия Шевченко - 86-я (3; +3:33). Нигматулина и Шевченко не смогут выступить в воскресной гонке преследования, поскольку в нее попадают лучшие 60 спортсменок по итогам спринта.

Программа этапа в Оберхофе продолжится смешанной эстафетой и сингл-микстом, которые запланированы на 8 января. 9 января этап завершится гонками преследования.