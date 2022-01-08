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Сборная России по теннису проиграла Канаде в полуфинале Кубка ATP

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Теннисисты сборной России уступили соперникам из Канады и не смогли выйти в финал Кубка ATP, который проходит в Австралии.

В решающем парном матче полуфинала Даниил Медведев и Роман Сафиуллин уступили Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову со счетом 6:4, 5:7, 7:10.

Ранее в одиночных встречах Сафиуллин проиграл Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), а Медведев обыграл Оже-Альяссима (6:4, 6:0).

Таким образом, Канада выиграла матч со счетом 2:1.

В финале Кубка сборная Канады встретится со сборной Испании, которая в своем полуфинале обыграла Польшу (2:1).

Кубок ATP - мужской командный теннисный турнир, проходящий с 2020 года. Сборная России выигрывала турнир в 2021 году.

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