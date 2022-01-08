Скончался олимпийский чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Мазин

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Федерация тяжелой атлетики сообщила о кончине олимпийского чемпиона 1980 года Виктора Мазина.

"8 января ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Мазин. (...) Федерация тяжелой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Мазину было 67 лет.

Тяжелоатлет является обладателем Кубка СССР 1978 года, чемпионом СССР 1980 года, а также мировым рекордсменом в рывке в 1980 году. На летней Олимпиаде в Москве Мазин выиграл золотую медаль в весе до 60 кг. Советский тяжелоатлет установил олимпийский рекорд в рывке - 130 кг и новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса - 290 кг.