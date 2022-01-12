Малкин и Кучеров забросили по три шайбы в матчах НХЛ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вернулся на лед после травмы и отметился сразу тремя шайбами в игре против "Анахайма", которая прошла в ночь на среду по московскому времени в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист получил повреждение колена в марте 2021 года, и для него этот матч стал дебютным в текущем сезоне.

Счет на табло по итогам встречи, которая прошла в Анахайме, - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу "Питтсбурга".

У гостей отличились Джефф Картер (2-я минута) и Евгений Малкин (24, 35, 58).

У хозяев шайбу на свой счет записал Якоб Сильверберг (29).

Ранее в этот игровой день форвард "Тампы-Бэй Лайтнинг" россиянин Никита Кучеров оформил хет-трик (четвертый в своей карьере) в гостевом матче против "Баффало". Результат игры - 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) в пользу "Тампы".