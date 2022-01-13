20 хоккеистов минского "Динамо" заболели коронавирусом

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Из-за положительных тестов на коронавирус 20 игроков "Динамо-Минск" переведены в список травмированных, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба в четверг.

"При последнем тесте на COVID-19 в составе минского "Динамо" было получено 20 положительных результатов. Поэтому хоккеисты отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных", - говорится в сообщении.

"Также в списке сдавших положительные ПЦР-тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала "зубров", - добавили представители клуба.