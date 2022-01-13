Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл 11-й этап "Дакара"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.

Его время – 3 часа 54 минуты 45 секунд.

Второе и третье места заняли также участники "КАМАЗ-Мастер" - Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников соответственно. Антон Шибалов из этой же команды стал пятым.

Перед заключительным этапом, который пройдет в пятницу, лидерство в общем зачете продолжает удерживать Сотников с общим временем 39 часов 54 минуты 53 секунды. Занимающий второе место Николаев отстает от Сотникова на 8 минут 18 секунд. Отставание находящегося на третьей строчке Шибалова от лидера равно 1 часу 4 минутам и 50 секундам. Каргинов (четвертое место) проигрывает Сотникову 1 час 4 минут 34 секунды.

Сотников является действующим победителем "Дакара".

В нынешнем году "Дакар" проходит на территории Саудовской Аравии.