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Нурмагомедов заразился коронавирусом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC в легком весе российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Asian MMA.

В настоящий момент Нурмагомедов находится в Сингапуре, где его подопечный Сайгит Изагахмаев должен провести поединок в рамках турнира под эгидой One Championship.

Нурмагомедов помещен на карантин в гостиничном номере. Что касается Изагахмаева, его бой, вероятно состоится. При этом ранее здесь были отменены несколько боев.

33-летний Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020 года в качестве непобежденного бойца: в смешанных единоборствах он одержал 29 побед в 29 поединках.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Хабиб Нурмагомедов

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