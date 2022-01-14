Нурмагомедов заразился коронавирусом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC в легком весе российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Asian MMA.

В настоящий момент Нурмагомедов находится в Сингапуре, где его подопечный Сайгит Изагахмаев должен провести поединок в рамках турнира под эгидой One Championship.

Нурмагомедов помещен на карантин в гостиничном номере. Что касается Изагахмаева, его бой, вероятно состоится. При этом ранее здесь были отменены несколько боев.

33-летний Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020 года в качестве непобежденного бойца: в смешанных единоборствах он одержал 29 побед в 29 поединках.