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Валиева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

Подопечные Этери Тутберидзе из России заняли весь пьедестал

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Фигуристка сборной России Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата Европы в Таллине.

В субботу 15-летняя Валиева за свою произвольную программу получила 168,61 балла.

13 января Валиева показала лучший результат в короткой программе. Ее прокат в тот день судьи оценили в 90,45 балла, что является новым рекордом мира. Предыдущий результат высшего достоинства принадлежал тоже Валиевой (87,42).

В сумме оценок за короткую и произвольную программы Валиева, таким образом, набрала 259,06 балла.

Второе и третье место заняли также представительницы России. Серебро завоевала Анна Щербакова (237,42), бронзу – Александра Трусова (234,36).

Все три россиянки являются подопечными Этери Тутберидзе.

Валиева - чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница этапов Гран-при - Skate Canada-2021 и Rostelecom Cup-2021, действующая чемпионка России.

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