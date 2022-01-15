Нападающий "Каролины" Свечников отметился двумя голевыми передачами в матче с "Ванкувером"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников отдал два результативных паса в домашней игре с "Ванкувер Кэнакс", которая прошла в субботу по московскому времени в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.

В составе "Каролины" отличились Себастьян Ахо (9-я минута), Винсент Трочек (22), Мартин Нечас (25) и Стивен Лоренц (45). Свечников выступил ассистентом второго и третьего голов.

Автором единственной шайбы "Ванкувера" стал Бо Хорват (14).

Ранее в этот игровой день форвард "Миннесота Уайлд" россиянин Кирилл Капризов в домашнем матче против "Даллас Старз" также сделал две голевых передачи. "Миннесота" победила со счетом 7:3 (3:1, 0:0, 4:2).