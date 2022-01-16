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На строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде направят 5 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в ближайшие три года Нижегородской области 5 млрд рублей на строительство Универсального спортивного комплекса с искусственным льдом, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

Отмечается, что комплекс будет построен в Нижнем Новгороде и займет почти 70 тыс. кв. м. Он будет включать в себя многофункциональную хоккейную площадку с трибунами на 12 тыс. зрителей, малую ледовую арену на 200 зрителей, универсальный спортивный зал, а также тренажерные залы. Как рассказали в пресс-службе, в будущем здесь будут заниматься местные спортивные команды, проходить всероссийские и международные первенства и соревнования.

По ее данным, всего на создание арены потребуется почти 11 млрд рублей. Помимо федерального финансирования будут привлечены средства инвесторов.

Завершить строительство планируется в 2024 году.

Нижний Новгород Михаил Мишустин

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