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Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Александр Логинов (слева) во время гонки преследования на 12,5 км в Рупольдинге
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов завоевал "серебро" в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, который преодолел дистанцию в 12,5 км за 31 минуту 30,6 секунды. При этом он на четырех огневых рубежах допустил два неточных выстрела, заработав таким образом два штрафных круга.

Логинов с одним промахом отстал от победителя на 8,8 секунды. Тройку призеров замкнул белорус Антон Смольский (+13,1; 2 промаха).

Максим Цветков - 9-й (+44,4; 2), Даниил Серохвостов - 17-й (+1:18,2; 2), Карим Халили - 30-й (+2:06,0; 3), Александр Поварницын - 41-й (2:33,7; 4).

биатлон Александр Логинов

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