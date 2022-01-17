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"Спартак" назвал соперников по тренировочному сбору в Дубае

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" в рамках подготовительного к весенней части сезона сбора в Дубае проведет четыре товарищеские встречи.

"28 января состоится игра против словацкого "Слована", 2 февраля - против латвийской "Риги", 5-го - против малайзийского "Джохора", а 8-го - против "Урала", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Каждый из матчей стартует в 16:00 мск.

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В ОАЭ "Спартак" отправился в понедельник. Подготовительный сбор здесь будет разделен на две части - с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

В сборах примут участие:

вратари - Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов;

защитники - Айртон, Илья Гапонов, Артём Гуца, Георгий Джикия, Самуэль Жиго (француз присоединится к команде позже из-за простуды), Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

полузащитники - Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич;

нападающие - Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.

В декабре новым главным тренером "Спартака" стал итальянец Паоло Ваноли. Он сменил в этой должности португальца Руя Виторию.

На зимний перерыв "Спартак" ушел, занимая девятое место в чемпионате России. При этом в Лиге Европы команда пробилась в 1/8 финала, став первой в своей группе.

футбол ФК Спартак

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