Футболист сборной Парагвая Медина перешел в ЦСКА

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Состав московского ЦСКА пополнил парагвайский полузащитник Хесус Медина, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.

Футболист перешел в армейский клуб на правах свободного агента. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на 3,5 года.

Предыдущим клубом Медины был "Нью-Йорк Сити", за который он выступал с 2018 года и с которым стал в минувшем году чемпионом MLS. Медина также ранее выступал за парагвайский "Либертад".

Парагваец уже прибыл в испанский Кампоамор, где армейская команда проводит тренировочный сбор в рамках подготовки к оставшейся части сезона.