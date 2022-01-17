Футболист сборной Парагвая Медина перешел в ЦСКА
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Состав московского ЦСКА пополнил парагвайский полузащитник Хесус Медина, сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник.
Футболист перешел в армейский клуб на правах свободного агента. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на 3,5 года.
Предыдущим клубом Медины был "Нью-Йорк Сити", за который он выступал с 2018 года и с которым стал в минувшем году чемпионом MLS. Медина также ранее выступал за парагвайский "Либертад".
Парагваец уже прибыл в испанский Кампоамор, где армейская команда проводит тренировочный сбор в рамках подготовки к оставшейся части сезона.
Хесус Медина подписал контракт с #ЦСКА до окончания сезона-2024/25— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2022
¡Bienvenido! @JesusMediina8! 🔴🔵
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