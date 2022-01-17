Российский теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев нанес поражение испанскому теннисисту Хуанме Муньяру в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open.
Результат встречи – 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.
В общей сложности спортсмены провели на корте 4 часа 52 минуты.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карацев находится на 15-м месте, Муньяр – на 71-м.
Следующим соперником Карацева на Australian Open будет американец Маккензи Макдональд, являющийся 55-й ракеткой мира.
Ранее в мужском одиночном разряде из россиян путевку во второй круг завоевал Карен Хачанов, в женском – Вероника Кудерметова. Поражения потерпели Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Варвара Грачева.
Программа первого круга Australian Open продолжится во вторник.