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Российский теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев нанес поражение испанскому теннисисту Хуанме Муньяру в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open.

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Результат встречи – 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

В общей сложности спортсмены провели на корте 4 часа 52 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карацев находится на 15-м месте, Муньяр – на 71-м.

Следующим соперником Карацева на Australian Open будет американец Маккензи Макдональд, являющийся 55-й ракеткой мира.

Ранее в мужском одиночном разряде из россиян путевку во второй круг завоевал Карен Хачанов, в женском – Вероника Кудерметова. Поражения потерпели Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Варвара Грачева.

Программа первого круга Australian Open продолжится во вторник.

теннис Australian Open

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