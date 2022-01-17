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Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА

В финальном голосовании поляк опередил аргентинца Месси и египтянина Салаха

Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши по футболу получил награду лучшему игроку 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) - The Best FIFA Men"s Player.

Соответствующий приз ему вручили в Цюрихе в ходе церемонии награждения лауреатов прошедшего года. Церемония прошла в онлайн-формате.

Помимо Левандовски, на получение награды претендовали нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси, а также форвард английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах.

В составе "Баварии" Левандовски в прошлом году по итогам сезона-2020/21 выиграл чемпионат Германии и стал обладателем Суперкубка страны. Помимо этого, он стал лучшим бомбардиром национальных клубных чемпионатов – 41 гол.

В декабре польский нападающий претендовал на приз "Золотой мяч", вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football, однако по числу голосов он уступил Месси, который, таким образом, стал семикратным обладателем трофея. Итоги голосования вызвали споры среди экспертов; по мнению многих, Левандовски в 2021 году был более достоин "Золотого мяча" чем Месси, поскольку результативнее провел год.

Между тем, Левандовски признан лауреатом ФИФА второй раз подряд: он получал награду по итогам 2019 года. Выявлять лучшего футболиста-2020 ФИФА не стала, поскольку пандемия коронавируса в тот период сорвала много турниров.

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