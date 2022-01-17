Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Форвард клуба "Тампа-Бей Лайтнинг" россиянин Никита Кучеров был признан третьей звездой прошедшей игровой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба НХЛ

За минувшую неделю Кучеров набрал 7 (3+4 по системе "гол+пас") в трех победных встречах: против "Баффало Сэйбрз" (6:1), "Ванкувер Кэнакс" (4:2) и "Даллас Старз" (3:1). Кроме того, в матче с "Далласом" российский нападающий был признан лучшим игроком.

Таким образом, у "Тампы" серия из трех побед. Следующая игра, в которой клуб поборется с "Лос-Анжелес Кингз", запланирована на 19 января (по московскому времени).

Первой звездой недели стал нападающий "Бостона" Брэд Маршанд, второй - голкипер "Чикаго Блэкхокс" Марк-Андре Флери.