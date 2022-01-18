Умер шестикратный победитель Кубка чемпионов в составе "Реала" Хенто

За мадридский клуб рекордсмен по титулам в Кубке чемпионов сыграл 600 матчей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Франсиско Хенто скончался на 89-м году жизни, сообщает пресс-служба мадридского "Реала", цвета которого он защищал на клубном уровне.

"ФК "Реал Мадрид", президент клуба и совет директоров глубоко опечалены смертью Франсиско Хенто, почетного президента "Реала" и одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола", - говорится в сообщении.

"Хенто олицетворяет все ценности мадридского "Реала", он был и будет ориентиром для всего спортивного мира. Он навсегда останется в памяти всех футбольных болельщиков как один из величайших футболистов", - отмечается в сообщении.

Хенто – единственный игрок в истории футбола, который шесть раз выиграл Кубок европейских чемпионов (ныне – Лига чемпионов). Также он является 12-кратным чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, один раз – Межконтинентальный кубок (ныне – клубный ЧМ).

Хенто сыграл за "Реал" 600 матчей, в которых забил 182 гола. Также на его счету 43 игры в составе сборной Испании.