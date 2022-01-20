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Российский теннисист Рублев вышел в третий круг Australian Open

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Теннисист из России Андрей Рублев победил Ричардаса Беранкиса из Литвы во втором круге Australian Open, проходящего в Мельбурне.

Результат встречи - 6:4, 6:2, 6:0 в пользу Рублева.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает шестое место. Беранкис располагается на 93-й строчке.

Из россиян в третий круг уже вышли Аслан Карацев (15) и Карен Хачанов (30).

Кроме того, в женском одиночном разряде во втором круге из россиянок Анастасия Павлюченкова победила австралийку Саманту Стосур - 6:2, 6:2, Дарья Касаткина обыграла Магду Линетт из Польши - 6:2, 6:3, Людмила Самсонова уступила чешке Маркете Вондроушовой - 2:6, 5:7.

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти 54 млн долларов.

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