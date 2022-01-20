Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Третьим стал еще один представитель России Карим Халили

Антон Бабиков Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россиянин Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки, прошедшей в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.

На четырех огневых рубежах он не промахнулся ни разу и преодолел дистанцию за 49 минут 46,8 секунды.

Вторым стал норвежец Тарьей Бе, уступивший россиянину 9,7 секунды.

Третье место занял еще один представитель России Карим Халили, его отставание от Бабикова составило 48,5 секунды.

В десятку лучших также попал россиянин Александр Логинов. Он разместился на седьмой строчке, допустив три промаха и отстав от Бабикова на 2 минуты 16,3 секунды.