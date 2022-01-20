Четыре российские регбистки заразились COVID-19 перед стартом этапа Мировой серии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Федерация регби России сообщила, что спортсменки сборной России сдали положительные тесты на коронавирус перед стартом этапа Мировой серии в испанской Малаге.

Отмечается, что Елена Здрокова, Надежда Созонова, Асият Алиева и Надежда Медведева сдали положительные тесты на коронавирус и не сыграют на третьем этапе.

Таким образом, на этапе Мировой серии в составе нашей команды будет девять игроков. Это Анна Баранчук, Снежанна Кулькова, Кристина Середина, Алена Тирон, Дарья Шестакова, Виктория Эм (все - ЦСКА), Диана Глушенко, Байзат Хамидова (обе - Енисей-СТМ) и Дарья Норицина (ВВА-Подмосковье).

Сборная России по регби сыграет в группе С вместе с Бразилией, Англией и Францией. Первый матч против Бразилии состоится 21 января.