Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Гиллис умер в возрасте 67 лет

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" и "Баффало Сейбрз" канадец Кларк Гиллис скончался в пятницу на 68-м году жизни, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

"Его 319 голов и 378 передач в 958 играх НХЛ и его 47 голов и 47 передач в 164 играх плей-офф Кубка Стэнли свидетельствовали о таланте. Обожание и восхищение его товарищей по команде отражали сердце и страсть, которые он привнес в нашу игру. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, его бесчисленным друзьям и поклонникам", — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттман.

В составе "Айлендерс" Гиллис стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, причем этот трофей он выиграл четыре раза подряд – в 1980, 1981, 1982 и 1983 годы. Цвета "Айлендерс" он защищал с 1974 по 1987г. В декабре 1996 года клуб вывел из обращения №9, под которым играл хоккеист.

С 1986 по 1988 год Гиллис играл за "Баффало".

В 2002 году он был введен в Зал хоккейной славы НХЛ.