Кучеров и Сергачев из "Тампы" сделали по две голевые передачи в матче против "Сан-Хосе"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Тампа-Бей Лайтнинг" разгромила на выезде "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счет на табло после финальной сирены - 7:1 (4:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

У "Тампы" голы оформили Росс Колтон (3-я и 45-я минуты), Стивен Стэмкос (8), Мэтью Джозеф (12), Кори Перри (13), Брейден Пойнт (27) и Алекс Киллорн (45). Защитник клуба россиянин Михаил Сергачев сделал передачи на третий и седьмой голы, а нападающий Никита Кучеров выступил ассистентом пятой и шестой шайб.

Единственную шайбу "Сан-Хосе" записал на свой счет Джейкоб Мегна (17).

Таким образом, Кучеров набрал в текущем сезоне 17 очков (5 голов и 12 результативных передач) в 11 матчах. Россиянин выступает в НХЛ за "Тампу" с 2013 года. В составе клуба нападающий стал двукратным обладателем кубка "Стэнли" (2020, 2021) и сейчас занимает четвертое место в списке лучших российский бомбардиров (количество набранных очков по системе гол+пас) в плей-оффах НХЛ и третье место среди лучших действующих бомбардиров из России в регулярке.