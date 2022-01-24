Фанаты "Спартака" объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Объединения болельщиков московского "Спартака" сообщили об отказе посещать матчи чемпионата и Кубка России после введения паспорта болельщика (Fan ID).

"Заявляем о своём решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков", - говорится в заявлении, размещенном на сайте болельщиков "Спартака" Fratria.

"Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со "Спартаком": Москвы, России, стран СНГ и всего мира!" - отмечается там же.

21 января министр спорта Олег Матыцин заявил о намерении обсудить Fan ID с Российским футбольным союзом, Российской премьер-лигой и болельщиками.

В декабре 2021 года сообщалось, что Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет оформлять паспорт болельщика на портале Госуслуг и регламентирует использование таких документов для доступа на спортивные соревнования.

Закон был разработан Минцифры России. Он впервые вводит в отраслевой закон "О физической культуре и спорте в РФ" понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника спортивных соревнований, а также их организаторов. Информация о таких документах будет храниться в информационной системе идентификации болельщиков, оператором которой будет выступать Минцифры.

Купить билет на эти соревнования можно будет "при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации". Паспорта болельщиков понадобятся на входе на стадион и на трибуну.

Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года. Если говорить о чемпионате России по футболу, закон коснется сезона-2022/23 и последующих за ним.

Между тем, соревнования, на которых может использоваться Fan ID, будут определяться правительством РФ.

Паспорт болельщика ранее применялся в России на Кубке Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.