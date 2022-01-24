Агент футболиста Жиго назвал нулевыми шансы "Спартака" продлить с ним контракт

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго по окончании сезона покинет команду, заявил агент игрока Мохаммед Беншенафи.

"Нет никаких шансов, что Самуэль останется в "Спартаке" по окончании сезона. Он должен быть во Франции со своей семьей", - приводит слова Беншефани "Спорт-Экспресс.

Французский футболист перешел в "Спартак" летом 2018 года, став в последствии одним из лидеров команды. Его контракт с российским клубом заканчивается летом 2022 года.