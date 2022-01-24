Поиск

ФК ЦСКА проиграл люксембургскому клубу в товарищеском матче

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА потерпели поражение от люксембургского "Дюделанжа" в контрольной встрече в рамках подготовки к весенней стадии чемпионата России.

Встреча в Испании, где армейский клуб проводит тренировочный сбор, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Дюделанжа". На 14-й минуте в составе этой команды гол провел Дейвид Синани.

Для ЦСКА, занимающего четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, этот матч стал первым на сборе в Испании.

футбол ФК ЦСКА

Новости

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Назван окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Россияне заняли второе место в эстафете на седьмом этапе КМ по биатлону

Россияне заняли второе место в эстафете на седьмом этапе КМ по биатлону

Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open

Российские биатлонистки взяли серебро в эстафете в Антхольце

Российские биатлонистки взяли серебро в эстафете в Антхольце

Рублев проиграл Чиличу в третьем круге Australian Open

Рублев проиграл Чиличу в третьем круге Australian Open

World Athletics допустила до турниров в этом году 22 российских легкоатлетов

World Athletics допустила до турниров в этом году 22 российских легкоатлетов

Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Карацев не смог выйти в четвертый круг Australian Open

Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Australian Open

Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Australian Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код