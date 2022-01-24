ФК ЦСКА проиграл люксембургскому клубу в товарищеском матче

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА потерпели поражение от люксембургского "Дюделанжа" в контрольной встрече в рамках подготовки к весенней стадии чемпионата России.

Встреча в Испании, где армейский клуб проводит тренировочный сбор, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Дюделанжа". На 14-й минуте в составе этой команды гол провел Дейвид Синани.

Для ЦСКА, занимающего четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, этот матч стал первым на сборе в Испании.