Китай в преддверии Олимпиады проверил два млн жителей столицы на COVID-19

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Менее чем за две недели до открытия зимних Олимпийских игр власти Пекина протестировали на COVID-19 два млн жителей города, сообщает Associated Press.

Чиновники здравоохранения Китая проверили 2 млн жителей района Фэнтай в Пекине, где с 15 января было выявлено большинство из 40 зарегистрированных в столице случаев заболевания коронавирусом. Власти Пекина также объявили, что любой, кто покупал лекарства от температуры, кашля или другие лекарства от простуды в последние две недели, должен будет пройти тест на COVID-19 в течение 72 часов.

"Нынешняя ситуация с профилактикой эпидемии по-прежнему остается мрачной и сложной, и все департаменты по всему городу должны действовать активно и быстро", - заявил представитель властей Пекина Сюй Хэцзянь.

"В целом ситуация контролируема", - добавил он.

В связи с Олимпиадой китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы "принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи" вируса.

В преддверии Игр все участники будут ежедневно проходить тестирование и находиться в изоляции от публики. Организаторы Олимпийских игр сообщили в понедельник, что более 3 тыс. человек, в том числе более 300 спортсменов и официальных лиц команд, а также представители СМИ и другие участники, уже прибыли на двухнедельное мероприятие.

На данный момент положительный результат теста на коронавирус получили 78 человек.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.